Fiesole concerto in ricordo di Benvegnù con Neri Marcorè

Fiesole (Firenze), 28 luglio 2025 - Ci saranno i musicisti che hanno accompagnato per anni Paolo Benvegnù e l’Orchestra Multietnica di Arezzo diretta da Enrico Fink, con cui l’artista ha suonato più volte. E ci sarà, ospite speciale, Neri Marcorè, che ha prestato la sua voce nel disco “È inutile parlare d’amore”. Tutti al Teatro Romano di Fiesole, lunedì 4 agosto, per “Piccole fragilissime note - concerto in memoria di Paolo Benvegnù”, intreccio di voci, strumenti e memorie per celebrare un artista che ha segnato la musica d’autore di questi ultimi trent’anni. I biglietti sono disponibili online sul sito ufficiale www. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiesole, concerto in ricordo di Benvegnù con Neri Marcorè

