Fiducia in Meloni più alta del 2022

La fiducia verso il governo guidato da Giorgia Meloni è solida. Secondo un sondaggio di Only Numbers pubblicato su La Stampa, il consenso della premier si attesta tra il 34% e il 36%. Più 2 punti rispetto al 2022. Non è un fenomeno usuale. Di norma, la parabola di consenso dei leader politici tende a scendere con il passare del tempo, soprattutto dopo i primi 1000 giorni di governo. In molti casi, il calo inizia ben prima: governi come il Conte II, quello Gentiloni, D'Alema, entrambi i governi Prodi e quello di Enrico Letta hanno visto diminuire la fiducia, peraltro in maniera significativa, già nei primi mesi di mandato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fiducia in Meloni più alta del 2022

In questa notizia si parla di: fiducia - meloni - alta - governi

Governo avanti tutta su Cpr migranti in Albania, Meloni chiede fiducia Camera - Roma, 13 mag. (askanews) – Governo avanti tutta sui centri per migranti nel paese delle Aquile, sotto la giurisdizione italiana.

Dl Albania, la Camera vota la fiducia: colpaccio-Meloni, cosa cambia - Via libera alla fiducia sul dl Albania. L'aula della Camera ha approvato, con 192 voti a favore, 111 contrari e quattro astenuti, la fiducia posta dal governo sul provvedimento che modifica il protocollo con l'Albania, firmato tra la premier Giorgia Meloni e l'omologo Edi Rama  un anno e mezzo fa.

Meloni spinge per i centri migranti in Albania, la Camera approva la fiducia - Oggi, la Camera dei deputati ha segnato un momento cruciale per la politica migratoria italiana con l’approvazione della fiducia sul provvedimento che modifica il protocollo già esistente tra il governo guidato da Giorgia Meloni e l’Albania.

Domani sarà il millesimo giorno del governo Meloni. Era il 22 ottobre 2022, infatti, quando si insediava l’attuale esecutivo. Tra parlamentari passati in maggioranza, decreti legge, voti di fiducia e riforme istituzionali, in “OpenPolis - Numeri alla mano”, rubrica a Vai su Facebook

Fiducia in Meloni più alta del 2022; L’Italia è il Paese che vota più fiducie al mondo; Fiducia nel governo Meloni? A Natale dell’anno scorso era più alta.

Fiducia in Meloni più alta del 2022 - Secondo un sondaggio di Only Numbers pubblicato su La Stampa, il consenso della premier si attesta tra il 34% e il 36%. Da ilgiornale.it

Governo Meloni a metà mandato: alta fiducia personale, ma crescono le tensioni interne - Due Anni di Governance: La Sfida di Giorgia Meloni Il percorso di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, avviato nell’autunno del 2022, ha rappresentato un periodo di grande intensità e complessità. Si legge su informazione.it