Festival del Podcasting compie 10 anni gli eventi tra Roma e Milano

Roma, 28 lug. (askanews) – Il Festival del Podcasting celebra la sua decima edizione con una rassegna diffusa che attraversa l'Italia dal 20 settembre al 4 ottobre 2025 con numerosi eventi in diverse cittĂ , culminando con il grande evento finale del Podcast Summit a Milano. In un momento di forte crescita per l'intero ecosistema audio, il Festival del Podcasting si conferma come punto di riferimento per professionisti, creator, brand, istituzioni e appassionati, con un calendario ricco di presentazioni, talk, corsi, laboratori, panel, workshop, networking e performance dal vivo. Sotto l'organizzazione e la direzione artistica di Ester Memeo, CEO e Founder di Podstar, durante l'edizione 2025 saranno affrontati i temi piĂą rilevanti dell'attuale panorama del digital audio entertainment, tra cui "Video podcasting: workshop, talk e case history" per imparare a produrre contenuti video-audio in modo strategico; "Intelligenza artificiale applicata al podcasting", strumenti, esperienze e riflessioni su come l'AI sta trasformando la produzione e la distribuzione; "Podcast e comunicazione sociale", il ruolo del podcast nella diffusione di tematiche civili, culturali e d'attualitĂ ; "Crossmedialità ", ovvero come il podcast dialoga con altri media e linguaggi, creando ecosistemi editoriali e narrativi complessi.