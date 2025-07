Festival del Gattopardo | tre giorni di letteratura teatro e cucina Santa Margherita

Si svolgeranno dall'1 al 3 agosto a Santa Margherita di Belìce le tre serate finali del Festival del Gattopardo, legato al XX Premio Letterario Internazionale "Giuseppe Tomasi di Lampedusa" assegnato quest'anno dalla giuria presieduta da Silvano Nigro agli scrittori Alberto Anile e Maria.

Si chiude il festival dedicato al Gattopardo, a Ciminna premiato il maestro Giancarlo Giannini - Si è conclusa ieri sera, sabato 26 luglio, a Ciminna, la settima edizione del Gattopardo Cinefestival – Premio Gattopardo Città di Ciminna, con una serata memorabile in piazza Matrice che ha reso omaggio a uno dei grandi maestri del cinema italiano: Giancarlo Giannini infatti è stato insignito.

Dall'1 al 3 agosto le serate finali del Festival del Gattopardo a Santa Margherita Belìce - I vincitori del XX "Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa" sono Alberto Anile e Maria Gabriella Giannice con il libro "Operazione Gattopardo" edito da Feltrinelli

Al via a Santa Margherita Belìce il festival Gattopardiano - Al via il Festival Gattopardiano che da stasera, alle 20,30, fino al 6 agosto, a Santa Margherita di Belice, in provincia di Agrigento, condurrà gli spettatori in un viaggio tra storia