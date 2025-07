' Festa anni ' 80-' 90' -2000' all' Afrobar

Sabato 9 Agosto HITS MANIA 80902000 all' AFROBAR (Viale Kennedy 47). La pIĂą grande Festa Anni 80902000 d'Italia arriva per la prima volta a Catania! dalle 22.30. BIGLIETTI al link. Info e Tavoli 3282281587. Anni '80: Aria di mullet, spalline imbottite, e musica che fa vibrare il cuore. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Nuova Real Metauro conquista la Promozione: festa grande dopo sette anni - Con una giornata d’anticipo sulla fine del campionato e dopo sette anni la Nuova Real Metauro ha ritrovato la Promozione (probabile l’anno prossimo il derby con il Fano) ed è stata festa grande.

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi) - (Adnkronos) – Chanel Totti spegne oggi, martedì 13 maggio 2025, 18 candeline. La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi ha raggiunto la maggiore età e per l'occasione speciale ha festeggiato il traguardo allo scoccare della mezzanotte a casa del papà che le ha fatto una sorpresa.

Coppa Italia, festa infinita per il Bologna: dopo 51 anni si torna in Paradiso - Bologna, 14 maggio 2025 – Caroselli, clacson, abbracci, lacrime e cori urlati alle stelle in questa serata quasi estiva che riporta il Paradiso a Bologna.

Serata 'Generazione Z' all'Afrobar - Venerdì 1 Agosto arriva GENERAZIONE Z, il 2010s PARTY all' AFROBAR (Viale Kennedy 47) la prima Festa 2010 d'Italia torna finalmente a Catania! Secondo cataniatoday.it