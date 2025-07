Festa a Castello il rinascimento a Castelvetro Aprono le prenotazioni

Aprono martedì 5 agosto le prenotazioni per “Festa a Castello”, la manifestazione biennale che riporterĂ il prossimo 13 settembre le atmosfere del Rinascimento a Castelvetro, giunta alla sua 18a edizione, organizzata dall’associazione Dama Vivente in collaborazione con l’Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: festa - castello - rinascimento - castelvetro

Il Centro commerciale Castello compie 20 anni: due giorni di festa con torta e ospiti speciali - Il Centro commerciale Castello compie 20 anni e si prepara ad una grande festa in compagnia di ospiti speciali, sabato 17 e domenica 18 maggio.

Playa Desnuda, 20 anni di carriera. la festa il 15 giugno in Castello a Udine - Vent’anni di attività  sono un gran bel traguardo, soprattutto per una band friulana nata quasi per scherzo che negli anni ha saputo farsi apprezzare dapprima a casa sua e poi in giro per l’Europa, in primis in Spagna, collezionando collaborazioni di grande caratura e aperture ad artisti del calibro di Manu Chao e Fatboy Slim.

Barletta ospita per la prima volta la Festa dell’Arma dei Carabinieri: cerimonia al Castello Svevo il 5 giugno - Fervono i preparativi a Barletta per un evento di grande rilievo: per la prima volta la città ospiterà la cerimonia per la celebrazione del 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Aprono le prenotazioni per Festa a Castello, ritornano a Castelvetro i fasti del rinascimento; Aprono le prenotazioni per “Festa a Castello”, ritornano a Castelvetro i fasti del rinascimento; Caccia ai Tesori Arancioni di Castelvetro di Modena.