Ferrara Baseball ko in volata. Ora la pausa, poi i playoff.

Il Ferrara Baseball esce sconfitto dall'ultima partita del campionato regolare, giocata sabato scorso in trasferta presso gli impianti sportivi di Badia Polesine. La squadra dei Drunkballs riesce a prendersi il match di rivincita, dopo l'incontro di maggio che ha visto i ferraresi portare a casa la vittoria nel primo incontro con una bella rimonta nel finale. Il play ball scatta alle 16, con le formazioni che si dispongono in campo sotto un clima torrido e afoso. Per gli estensi il lanciatore partente è ancora una volta Gentili, reduce da un'ottima prestazione nel match contro i Wizards, mentre per i padroni di casa è il manager Spedo che apre direttamente le danze sul monte di lancio.

