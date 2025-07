Fermato con uno spinello ma in casa aveva cocaina per 9mila euro nascosta nel frigo preso a Massa Fiscaglia

Un 46enne è stato arrestato a Massa Fiscaglia per spaccio dopo essere stato trovato con cocaina, hashish ed eroina durante un controllo dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Fermato con uno spinello ma in casa aveva cocaina per 9mila euro nascosta nel frigo, preso a Massa Fiscaglia

