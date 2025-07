fermati con la refurtiva in auto quattro sudamericani denunciati

Denunciati quattro sudamericani perchè trovati con l’auto piena di merce rubata. Una pattuglia della Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare ha fermata per controlli un’auto Fiat Tipo in transito sulla via Emilia a Savignano sul Rubicone, a bordo della quale c’erano 4 sudamericani. Durante gli accertamenti gli agenti hanno notato un fare nervoso dei quattro e hanno deciso di conseguenza di ispezionare l’auto dentro la quale hanno trovato alcune decine di articoli nuovi, alcuni con dispositivo antitaccheggio ancora applicato, fra cui: profumi, cinture, occhiali, magliette, tutti di notissime marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

