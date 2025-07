Ferie troppo salate. Un fiorentino su due si abbronza sull’Arno. E anche i turisti calano.

Firenze, 28 luglio 2025 – Firenze si prepara al primo vero esodo estivo, ma con numeri che raccontano una doppia velocitĂ . Da un lato ci sono i dati nazionali, che parlano di oltre 6,4 milioni di presenze in questo fine settimana nelle strutture ricettive italiane, con un tasso medio di occupazione delle camere pari al 79%. Dall’altro, ci sono quelli fiorentini. Decisamente piĂą prudenti. Secondo Federconsumatori, solo il 46,5% dei cittadini del capoluogo toscano partirĂ per le vacanze estive, frenato soprattutto dai rincari record dei trasporti. I dati nazionali diffusi da Confesercenti e rilevati dal Centro Studi Turistici di Firenze indicano un quadro complessivamente positivo, sebbene in lieve calo rispetto al 2024, quando la saturazione delle camere per lo stesso weekend era all’82%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

