Femminicidio ovvero la discriminazione per legge

Roma, 28 lug -Tutti insieme appassionatamente. 161 sì su 161 presenti e il Senato approva il disegno di legge sul femminicidio come reato autonomo che adesso tornerà alla Camera per l’approvazione definitiva. Un capolavoro dell’abominio del Diritto e pure senza nessuna gattara con le unghie fluo e le scarpe rosse a strapparsi i rasta per lo stupro della Costituzione. Quella Costituzione più bella del mondo che già all’articolo 3 parla di discriminazione in base al sesso. A dirla tutta parla anche di razze, ma. Il femminicidio diventa reato autonomo. Dunque, il governo di destra, quello fattosi eleggere con il refrain del blocco navale diffuso a pieni polmoni e che è finito per le galizzare mezzo milione di clandestini, può flaggare come realizzato un altro punto dell’agenda dettata dai “nemici” del lato sinistro dell’emiciclo e vantarsi per loro e con loro per avere approvato la legge sul femmincidio. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Femminicidio ovvero la discriminazione per legge

Reato di femminicidio: il DDL è legge! ? Un passo cruciale nella lotta alla violenza di genere. A #EffettoNotte, ne parliamo con la senatrice Valeria Valente. Questa sera, approfondiamo le notizie più rilevanti della giornata: Il Senato ha approvato all'unanimit

Il femminicidio entra nel codice penale come un reato autonomo, ed è punito con l'ergastolo: viene definito in modo più ampio (come un atto di discriminazione o di odio verso una persona in quanto donna o come conseguenza del suo rifiuto ad avere o con

