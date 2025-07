Fedez spunta la foto con Giulia Honegger | Il rapper ufficializza la nuova frequentazione

Spunta sui social la prima foto di Fedez con Giulia Honegger, il rapper e la stilista non si nascondono più: dopo giorni di indiscrezioni, la presentazione. Fedez e Giulia Honegger, la prima foto ufficiale. Foto da DiLei.it Dopo giorni di indiscrezioni e paparazzate Fedez e Giulia Honegger hanno deciso di ufficializzare la loro frequentazione. I due erano stati paparazzati a Marina di Pietrasanta e, in seguito, in Sardegna. Ora sul seguitissimo profilo del rapper spuntano le prime immagini pubblicate con la stilista che fanno sparire ogni dubbio. Giulia è una giovane stilista che vive a Milano ma di lei si hanno poche informazioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

