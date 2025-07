Milano, 28 luglio 2025 – Fedez e Giulia Honegger stanno insieme? A giudicare dai social network, tanto cari da sempre allo stesso Federico Lucia, sì. Ad annunciarlo è stato proprio Fedez, ovviamente a modo suo, ovvero pubblicando nelle stories del proprio profilo Instagram una foto di coppia con i loro volti incorniciati da un cuore. E una frase in inglese che tradotta suona così: “Fratello, hai appena pubblicato qualcosa di imbarazzante”. In effetti il video incorniciato da un cuore fatto con le mani è alquanto cringe. Giulia Honegger nuova fidanzata di Fedez? Chi è la misteriosa ragazza col volto coperto dal cappello Chi è Giulia Honegger? La giovane stilista milanese, prima dell’incontro con Fedez, non sembrava particolarmente avvezza alla frequentazione dello showbiz. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fedez e Giulia Honegger stanno insieme: la prima foto ufficiale in coppia