Federico Riva da record | miglio in 3 | 48.11 nuovo primato italiano

A Berlino il mezzofondista azzurro riscrive il suo stesso record sul miglio. Federico Riva chiude secondo all’Istaf e migliora il crono stabilito a Oslo. Federico Riva continua a stupire. Dopo aver giĂ battuto il record italiano del miglio a Oslo a giugno, l’azzurro si è superato ancora: a Berlino, nel prestigioso meeting Istaf, ha corso la distanza in 3:48.11, migliorando di oltre un secondo e mezzo il precedente 3:49.72. Una prestazione che conferma lo straordinario momento dell’atleta romano delle Fiamme Gialle, protagonista assoluto di questa stagione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

