Come è ormai noto a tutti, Raoul Bova è al centro di uno scandalo a causa di alcuni audio privati che Fabrizio Corona ha fatto sentire nel suo programma Falsissimo. Negli audio, l'attore appena entrato nel cast della fiction Don Matteo, si rivolge con toni smielati e innamorati alla modella Martina Ceretti, provando dunque l'esistenza di una relazione clandestina ai danni della compagna storica RocĂ­o Munoz Morales. Se, da una parte, la condivisione degli audio ha portato il web a trasformare Raoul Bova in un meme vivente, dall'altra ha trasformato una faccenda privata in un argomento dato in pasto al pubblico ludibrio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Federico Monzino, chi è l'uomo che avrebbe mandato gli audio di Raoul Bova a Corona