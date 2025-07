Federico Bernardeschi maestro del content

Il giorno della presentazione Federico Bernardeschi è tutto vestito di bianco. Indossa una camicia larga e dei pantaloni ampi, come se fosse reduce da un aperitivo sulla spiaggia, uno di quelli in cui qualcuno suona il gong al tramonto. Negli anni alla Juventus il suo corpo si è asciugato e rafforzato, mentre il suo stile è diventato più eccentrico. Una metamorfosi culminata durante l’Europeo e subito dopo con il suo matrimonio, dove si è presentato con un vestito argentato in mezzo a una folla di tifosi. Ora però è a Toronto. Ha appena fatto una scelta sorprendente: andare in MLS a 28 anni, nonostante offerte concrete dall’Italia. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Federico Bernardeschi maestro del content

Bernardeschi nuovo idolo di Bologna, ma i tifosi ricordano bene le volte che li punì… Al Dall’Ara Federico ha segnato 2 reti, una in viola e l’altra in bianconero - Federico Bernardeschi nuovo idolo di Bologna, ma i tifosi ricordano bene le volte che li punì… Al Dall’Ara l’ex Juve e Fiorentina… Un nuovo capitolo in rossoblù, ma un passato da avversario che ha lasciato un segno indelebile.

Ciro e Federico, campioni d’Europa nel 2021, forse annunciati in giornata. Discussioni in corso con il Milan per riavere Pobega. Immobile e Bernardeschi, le star più attese. Ma Sartori cerca il colpo anche a centrocampo - Ciro Immobile (35) è atteso per il raduno: a ridosso arriverà l’annuncio. Con lui Federico Bernardeschi (31) e naturalmente il nuovo centrale di difesa Martin Vitik (22), già annunciato dal club.

Federico ieri all’isokinetic per le visite mediche, è atteso in serata. Avrà la maglia numero 10. Valles pronta ad abbracciare Bernardeschi - VALLES (Bolzano) La sua ultima acconciatura è già un tema da social. Il tema tecnico invece Federico Bernardeschi comincerà ad affrontarlo da oggi, quando salirà fino ai 1400 metri di Valles per abbracciare il suo nuovo mondo rossoblù.

