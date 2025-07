Federica Pellegrini entra a far parte della Hall of Fame del nuoto mondiale

Federica Pellegrini riceve un’ulteriore certificazione della sua carriera natatoria leggendaria. L’ex atleta veneta infatti è stata inserita da World Aquatics nella Hall of Fame del nuoto mondiale. “L’unica tra uomini e donne – si legge nelle motivazioni di inserimento della Divina – ad aver conquistato otto medaglie di fila nella stessa specialità, i 200 metri stile libero, ai campionati del mondo. Inoltre è la prima campionessa olimpica italiana di nuoto e l’unica nuotatrice italiana ad aver stabilito più record mondiali in più di un evento. Ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, è diventata la prima nuotatrice a qualificarsi per cinque finali olimpiche consecutive nello stesso evento, i 200 metri stile libero”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Federica Pellegrini entra a far parte della Hall of Fame del nuoto mondiale

In questa notizia si parla di: nuoto - federica - pellegrini - hall

Federica Pellegrini: «Ora tifo per i “vecchi” del nuoto, come la Ledecky. Ad Atene 2004 mi sentivo piccola e incosciente» - Federica Pellegrini ha parlato del suo passato nel nuoto e del futuro di questo sport in Italia. L’intervista a Il Messaggero.

Federica Pellegrini, la figlia (a un anno e mezzo) già innamorata del nuoto. I fan: "Futura campionessa" - Future campionesse di nuoto crescono? Sembra proprio di sì stando all'ultimo post di Federica Pellegrini che ritrae la sua bimba, di appena un anno e mezzo, già innamorata della piscina.

Federica Pellegrini nella Hall of Fame del nuoto: "Felice di entrare nel Tempio" - L'annuncio della International Swimming Hall of Fame a Singapore. L'ex nuotatrice azzurra: "Ritrovo tanti altri grandi atleti"

Federica Pellegrini nella Hall of Fame del nuoto: Felice di entrare nel Tempio; Federica Pellegrini entra nella Hall of Fame del nuoto internazionale; Federica Pellegrini entra a far parte della Hall of Fame del nuoto mondiale.

Federica Pellegrini nella Hall of Fame del nuoto: "Felice di entrare nel Tempio" - L'ex nuotatrice azzurra: "Ritrovo tanti altri grandi atleti" ... Riporta gazzetta.it

Federica Pellegrini non si è ritirata, si è reinventata: «Non ho più fame di medaglie, ma di sogni» - Dalla vasca alla vita vera, Federica Pellegrini non ha mai smesso di inseguire traguardi, solo che oggi hanno forme diverse ... gqitalia.it scrive