Tempo di lettura: 2 minuti Il gruppo Fratelli d ’ Italia esprime viva soddisfazione e rinnovato apprezzamento per l ’ ulteriore passo compiuto dalla Provincia di Benevento a favore del Liceo Lombardi di Airola. Dopo i recenti lavori di ripristino funzionale del tetto e dell ’ auditorium, oggi arriva un ’ altra importante notizia: la Provincia parteciperà all ’ Avviso pubblico per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle palestre scolastiche, candidando un intervento di adeguamento sismico, impiantistico e funzionale della palestra a servizio dello stesso istituto, per un importo complessivo di 1. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FdI: dopo il teatro, avanti con la palestra del Liceo Lombardi di Airola