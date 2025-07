Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina arrestato egiziano

La Polizia di Stato – Squadra Mobile di Agrigento, Servizio Centrale Operativo, S.I.S.C.O. di Palermo – e la Guardia di Finanza – Sezione Operativa Navale di Lampedusa – hanno eseguito il decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica, nei confronti di un egiziano ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento dell’immigrazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, arrestato egiziano

In questa notizia si parla di: favoreggiamento - immigrazione - egiziano - clandestina

Immigrazione clandestina, 18 tra indagati e arrestati per favoreggiamento - Smantellata una rete ben organizzata di stranieri dediti al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina attraverso la frontiera italo-francese.

Chiedevano da 75 a 250 euro a viaggio tra Italia e Francia: 18 indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina - Pretendevano dai migranti un pagamento di 250 euro per un viaggio in berlina, 75 euro se a bordo di un’utilitaria o 100 euro per l’attraversamento a piedi lungo i sentieri montani.

"Non c'è favoreggiamento dell’immigrazione clandestina". Il pronunciamento della Corte di Giustizia accende le polemiche - Un genitore che entra illegalmente in Europa con il figlio minore non può essere paragonato a uno scafista.

Il fermo è stato emesso nei confronti di un egiziano accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. E’ accusato di aver effettuato il trasporto di settanta migranti con una barca in vetroresina, lunga 10 metri, e non adatta alla traversata Vai su X

Favoreggiamento all’immigrazione clandestina, 11 arresti; Milano, fermati 10 trafficanti di una rete criminale con legami in Libia; Agrigento: favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, arrestato scafista egiziano.

Lampedusa, fermato scafista egiziano: trasportava 70 migranti su un barchino di fortuna - Lampedusa, fermato scafista egiziano: trasportava 70 migranti su un barchino. lanotiziagiornale.it scrive

Inseguimento in mare a Lampedusa: fermato presunto scafista egiziano con 70 migranti - Eseguito a Lampedusa un decreto di fermo a carico di un presunto scafista egiziano per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Da newsicilia.it