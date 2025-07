Fare calcio giovanile oggi la serata del Fair Play Toscana alle Pavoniere

Firenze, 28 luglio 2025 – A chiusura di un'annata da incorniciare e che ha sancito il successo dei due progetti di punta come il cortometraggio "il pallone gonfiato" e "cari genitori – la giornata regionale della partita applaudita " (che sarĂ ripetuta e ampliata anche nella stagione 20252026 ) l'associazione calcio Fair Play Toscana organizza alle Pavoniere di Firenze stasera lunedì 28 giugno, con inizio alle ore 19,45 una serata riservata agli addetti ai lavori denominata "fare calcio giovanile oggi", dove si affronteranno a tutto tondo le tematiche e le problematiche legate alla gestione e al modo di portare avanti l'attivitĂ calcistica giovanile al giorno d'oggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - “Fare calcio giovanile oggi”, la serata del Fair Play Toscana alle Pavoniere

