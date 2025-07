Roma, 28 luglio 2025 – Scene da far west nella notte a Roma, teatro di due sparatorie. Ad Acilia, da un’auto in corsa sono stati esplosi più colpi contro un palazzo di via Giuseppe Beduschi. Una ragazza, che era affacciata al balcone, è stata colpita da un proiettile al ginocchio. Ha 19 anni, è egiziana, e aveva raggiunto il padre, che lavora stabilmente in Italia, per le vacanze. Trasportata in ospedale dal 118, non è in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri di Acilia e Ostia. Intorno alle 5 sono è stata segnalata una seconda sparatoria in via Libero Leonardi. Sul posto i militari della stazione Appia e del Nucleo radiomobile che hanno trovato sangue e bossoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Far west a Roma, spari contro un palazzo: colpita una ragazza affacciata al balcone