Il problema della sicurezza in provincia di Lucca, in particolare in Versilia, nella Lucchesia e in Valle del Serchio, ha superato i limiti della semplice preoccupazione ed è ormai entrato nel campo della paura e della violenza diffusa. Serve un patto per la sicurezza che coinvolga tutte le istituzioni, a partire dai sindaci". Così Vittorio Fantozzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale. Pur riconoscendo il lavoro encomiabile delle forze dell’ordine e plaudendo al nuovo decreto sicurezza, Fantozzi sottolinea che in questa fase è inutile discutere della differenza tra “sicurezza reale” e “sicurezza percepita”: "Il cittadino non si sente sicuro, indipendentemente dai dati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fantozzi (FdI): "In provincia serve un’azione comune"