In occasione del film Marvel I Fantastici Quattro: Gli inizi, Panini Comics propone una selezione di volumi per riscoprire la storia della Prima Famiglia Marvel. La leggendaria squadra dei Fantastici Quattro torna protagonista sul grande schermo con I Fantastici Quattro: Gli inizi, il nuovo attesissimo film targato Marvel Studios, in arrivo nelle sale italiane da mercoledì 23 luglio. I Fantastici 4: Gli Inizi introduce la Prima Famiglia Marvel composta da Reed RichardsMister Fantastic (Pedro Pascal), Sue StormDonna Invisibile (Vanessa Kirby), Ben GrimmLa Cosa (Ebon Moss-Bachrach) e Johnny StormTorcia Umana (Joseph Quinn) alle prese con la sfida piĂą difficile mai affrontata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Fantastici Quattro: Panini Comics celebra il ritorno al cinema con volumi imperdibili