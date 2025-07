Nel settembre 2001, la Marvel pubblica il primo numero di Fantastici Quattro: 1234, miniserie in quattro capitoli scritta da Grant Morrison e disegnata da Jae Lee, all ’ interno dell ’ etichetta Marvel Knights. La storia si conclude a dicembre dello stesso anno, lasciando un’importante incognita girare intorno alle teste di Reed, Sue, Ben e Johnny: quali sono le leve per far crollare la famiglia per eccellenza della casa delle idee? A scrivere questi quattro capitoli, lo scrittore che ha fatto della decostruzione dell’eroe uno dei suoi tratti stilistici, insieme a un mai banale uso del contesto surrealistico e dei viaggi mentali, Grant Morrison. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Fantastici Quattro: 1234 – La Prima Famiglia nella mente di Grant Morrison