Famiglia francese con la kippah aggredita in autogrill

Un uomo di 52 anni e suo figlio di 6, francesi di religione ebraica, sono stati aggrediti verbalmente, e non solo, in un’area di sosta dell’ autostrada Milano-Laghi. L’episodio si è verificato domenica 27 luglio ed è diventato virale dopo le immagini postate sui social. In un filmato si vedono alcune persone che urlano in direzione di padre e figlio, che indossavano la kippah: «Palestina libera. Qua non siamo a Gaza, assassini, qui siamo a Milano. Andata a casa vostra». Dalle parole qualcuno è passato ai fatti, spingendo l’uomo e gettandolo a terra. Durante l’aggressione, gli occhiali sono andati in pezzi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Famiglia francese con la kippah aggredita in autogrill: «Ebrei assassini»

