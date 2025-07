Famiglia ebrea aggredita e insultata in un' area di sosta nel milanese

Padre e figlio di 6 anni, francesi di religione ebraica, sono stati “aggrediti” e insultati in un’area di sosta dell'autostrada Milano Laghi perchĂ© indossavano la kippah. A rendere noto l’episodio è Davide Romano, direttore del museo della Brigata ebraica del capoluogo lombardo. Nelle immagini, girate dall’uomo aggredito e postate sui social, si vedono alcune persone che dicono: "Palestina libera. Qua non siamo a Gaza, assassini, assassini, qui siamo a Milano, assassini siete. Andata a casa vostra, assassini". "L'aggressione a una famiglia francese perchĂ© di religione ebraica avvenuta in un'area di servizio su un'autostrada milanese al grido di Free Palestine ci segnala per l'ennesima volta come l'antisemitismo sia in forte crescita nel nostro Paese - ha commentato Romano -. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Famiglia ebrea aggredita e insultata in un'area di sosta nel milanese

In questa notizia si parla di: famiglia - area - sosta - ebrea

Mercato Centrale Torino presenta la nuova area bimbi e un'offerta dedicata con una speciale festa per tutta la famiglia - Sarà una grande festa dedicata alle famiglie, in occasione della fine dell'anno scolastico, quella organizzata da Mercato Centrale Torino per presentare l'apertura della sua prima area bimbi e la speciale offerta di menu dedicati ai più piccoli.

Brigata Ebraica, famiglia ebrea aggredita in un'area di sosta; Famiglia ebrea aggredita e insultata in un'area di sosta nel milanese; Davide Romano: papĂ e figlio di religione ebraica insultati in autogrill a Lainate.

Famiglia ebrea aggredita e insultata in un'area di sosta nel milanese - A rendere noto l’episodio è Davide Romano, direttore del museo della Brigata ebraica del capoluogo lombardo che dice: "Richiedo che le forze dell'ordine e la magistratura procedano speditamente al ... Da tg24.sky.it

Brigata Ebraica, famiglia ebrea aggredita in un'area di sosta - Una famiglia francese di religione ebraica, padre e figlio, è stata "aggredita" e insultata in un'area di sosta nel Milanese. msn.com scrive