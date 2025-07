Durante la trasmissione calcistica su “TvPlay.it“, si è parlato anche del legame tra la famiglia Agnelli, storica proprietaria della Juventus e lo sviluppo della rete ferroviaria in Italia e a riguardo l’opinionista e tifoso della Fiorentina, Andrea Bruno Savelli, è stato molto duro: “Sto dicendo che la famiglia proprietaria, cioè gli Agnelli, per cui ti . L'articolo Famiglia Agnelli, Savelli sbotta: “Comanda in Italia dal ‘900, non ha permesso lo sviluppo del trasporto merci su rotaie perchè.” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it