Fallo in strada trasforma il piccolo borgo in un palcoscenico a cielo aperto

Domenica 3 e lunedì 4 agosto, il borgo di Fallo si trasforma in un palcoscenico sotto le stelle con la terza edizione di “Fallo in Strada”. Due giorni caratterizzati da artisti di strada, spettacoli mozzafiato, atmosfere da sogno. Un festival per grandi e piccini, dove l'incanto prende vita tra. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: fallo - strada - trasforma - borgo

AVVISO ALLA CITTADINANZA Nella notte tra il 24 e il 25 Luglio 2025 Dalle ore 4:00 alle ore 5:00 Il Comune di Fallo informa che verrà effettuato un intervento di DISINFESTAZIONE contro zanzare, mosche, vespe, calabroni e blatte. La cittadinan Vai su Facebook

Fallo in strada trasforma il piccolo borgo in un palcoscenico a cielo aperto.

"Fallo in strada" trasforma il piccolo borgo in un palcoscenico a cielo aperto - Domenica 3 e lunedì 4 agosto, il borgo di Fallo si trasforma in un palcoscenico sotto le stelle con la terza edizione di ? Secondo chietitoday.it