Fai fatica a dormire? Prova a mangiare queste cose

Chi non dorme bene lo sa: l'insonnia è un ladro silenzioso che ruba energia, buonumore, concentrazione, e salute. Ti svegli giĂ stanco, irritabile, fai fatica a concentrarti e anche il metabolismo rallenta. Dormire non è solo riposare: è una vera e propria strategia di rigenerazione che il nostro corpo mette in atto ogni notte. E se questa strategia salta, salta tutto il resto. Eppure spesso sottovalutiamo l'impatto dell'alimentazione sulla qualitĂ del sonno. Non ci pensiamo, ma quello che mangiamo (e quando lo mangiamo) può influenzare il modo in cui dormiamo. Ci sono alimenti che aiutano a rilassarsi, a produrre melatonina, a regolare il ritmo circadiano.

