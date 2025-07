Fadda | Mancano 1,5 milioni di euro per le strade provinciali

“Mancano 1,5 milioni di euro per le strade provinciali. Soldi che lo Stato aveva promesso di restituire alla Provincia, dopo il taglio dei mesi scorsi, ma che non sono stati resi disponibili per il 2025”.Questa l’analisi di Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma, a margine del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: fadda - mancano - milioni - euro

Fadda: "Mancano 1,5 milioni di euro per le strade provinciali" - “Mancano 1,5 milioni di euro per le strade provinciali. Soldi che lo Stato aveva promesso di restituire alla Provincia, dopo il taglio dei mesi scorsi, ma che non sono stati resi disponibili per il 2025”.

"Non Lookman, voglio quest'altro attaccante al Napoli: lo compri per 50 milioni" La richiesta di Antonio Conte a De Laurentiis, IL NOME https://bit.ly/4f9vE9G Vai su Facebook

Fadda: Mancano 1,5 milioni di euro per le strade provinciali; «Mancano infermieri in Medicina ad Alghero»; Jesolo, barman volatilizzati: i professionisti mancano in hotel, locali e ristoranti.