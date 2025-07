Facoltà di Medicina | 54mila iscritti quasi 1 su 2 entrerà

Nuovo ingresso a Medicina: si parte. L'1 settembre saranno 54.313 gli studenti che frequenteranno il semestre aperto di Medicina e Chirurgia. A loro si aggiungono 4.473 a Odontoiatria e protesi dentaria mentre sono 6.039 i ragazzi che hanno optato per il corso di Medicina veterinaria per un totale di 64.825. I posti a disposizione saranno oltre 23 mila e quindi quasi 1 studente su 2 può farcela.

Nuovo accesso a Medicina, Anaao Assomed: “Non cambia (quasi) niente. Fioccheranno i ricorsi” - Milano, 28 maggio 2025 – Le indicazioni che trapelano sul nuovo accesso alla facoltà di Medicina e chirurgia dopo l'abolizione del test d'ingresso e il superamento del numero chiuso non convincono Anaao Assomed.

Unifg, quasi 900 studenti iscritti al semestre filtro per Medicina e Odontoiatria: lezioni al via a inizio settembre - Sono quasi 900 gli studenti che hanno scelto di iscriversi al semestre filtro per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Foggia, nell’ambito della recente riforma nazionale che ha sostituito il.

