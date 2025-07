Fabrizio Corona il ritratto di un uomo che da vent’anni tiene sotto scacco l’Italia e che vuole cancellare il giornalismo

Non c’è un grande, per così dire, scandalo, derubricando alla cronachetta di flirt il sensazionalismo moderno, in cui alla fine non emerga il suo nome: Fabrizio Corona. E non c’è sociologo che abbia capito fino in fondo i segreti del successo di questo bellissimo ragazzo ormai maturo, dal nobile sangue siculo, che pare portare sul suo volto la profezia consumistica di Roger Waters e l’insolenza di un monopolista di chiacchiere mescolate a fatti. L’ultimo scoop è quello su Raoul Bova, ma Corona è un autocompattatore irrefrenabile. Biografia di un paragnosta. Corona è una sorta di Califano venuto male, che non canta o segue la musica ma insegue ossessivamente lo scoop. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Fabrizio Corona, il ritratto di un uomo che da vent’anni tiene sotto scacco l’Italia e che vuole cancellare il giornalismo

Fabrizio Corona a Magenta per tagliarsi i capelli: fan in delirio per un selfie con il re dei paparazzi - Magenta, 9 maggio 2025 – Cosa succede quando il re dei paparazzi decide di uscire da Milano e di andare a farsi barba e capelli a Magenta? Che un pezzo città va in delirio e corre dal parrucchiere prescelto dal più mediatico, discusso e social personaggio d’Italia per vederlo da vicino, scattare un selfie, chiedergli un autografo.

Tra i padiglioni dello Zen di Palermo spunta Fabrizio Corona: indagherà sui morti di Monreale - Dopo avere indagato sulla fine del rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni ed essere andato sotto casa di Davide Lacerenza ai domiciliari, Fabrizio Corona, ex agente fotografico e ora creator, ha dedicato una nuova puntata di Falsissimo alla strage di Monreale, avvenuta nella notte tra sabato 26 e.

Fabrizio Corona ha pubblicato degli audio in cui Raoul Bova parla in modo goffo e sdolcinato a una donna. L'audio è diventato virale. Su TikTok ci sono già centinaia di video in cui viene replicato e usato in qualsiasi situazione.

Garlasco, la nuova vita di Andrea Sempio tra yoga antistress e Fabrizio Corona che lo insegue. L'avvocata e amica: «Rischia il posto di lavoro, ma per noi è Gandhi; Nei gossip dei Ferragnez c’è solo un uomo che guadagna: i dati dei follower di Fabrizio Corona; Corona, la fenice e l'uomo-brand.

“L’ho lasciata perché aveva la cellulite”, le dichiarazioni di Corona su una sua ex - Fabrizio Corona fa di nuovo discutere il web con un'affermazione quantomai discutibile sulla sua ex e il motivo presunto della rottura. Si legge su msn.com

Fabrizio Corona: "Se mi fidanzassi con Barbara Berlusconi la farei diventare premier. Prenderemmo il 40% dei voti" - Fabrizio Corona si racconta in una intervista a Claudio Sabelli Fioretti su D Lui di Repubblica: "Sono ammalato di sesso. Lo riporta huffingtonpost.it