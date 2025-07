Fabio Rovazzi in concerto a Rocchetta Sant' Antonio per la festa patronale

In occasione della festa patronale, a Rocchetta Sant’Antonio martedì 26 agosto alle 23 in piazza Aldo Moro c’è il concerto di Fabio Rovazzi.Fabio Rovazzi. Cresciuto nel quartiere milanese di Lambrate, si è fatto conoscere su Internet attraverso i propri profili Facebook, Instagram e YouTube. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: fabio - rovazzi - concerto - rocchetta

Fabio Rovazzi in concerto a Rocchetta Sant'Antonio per la festa patronale.

