di Franco Morabito Un 2025 finora con molte luci e qualche ombra quello di Leonardo Fabbri, il ventottenne pesista bagnaripolese dell’Aeronautica militare e dell’Atletica Firenze Marathon che con il lancio di 22,31 metri lo scorso 8 giugno a Lucca ha stabilito la seconda migliore prestazione mondiale dell’anno, appena dietro ai 22,48 dell’americano vicecampione olimpico e bronzo iridato Joe Kovacs. Un altro grande risultato di metà stagione, se l’aspettava? "Sinceramente, sì: venivo da quattro vittorie di fila e da molti lanci tutti sopra i 22 metri, e mi sentivo in buona condizione". Seguito, pochi giorni dopo, dalla vittoria con 21,68 a Madrid con la quale ha contribuito alla conquista da parte dell’Italia del secondo successo consecutivo agli Europei a squadre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fabbri, emozione pura. "Vivo un buon momento. E imparo dagli errori. Parigi è stata una lezione»

