Anche se il post è stato cancellato dopo poco tempo, siamo comunque venuti a conoscenza delle 6 sedi delle gare su distanza ridotta in vista del prossimo campionato, quello che vedrà la tanto attesa rivoluzione tecnica. Iniziamo con il dire, quindi, che il numero delle Sprint Race nel Mondiale di Formula Uno 2026 non subirà novità e rimarrà di sei come accaduto negli ultimi anni. Il Gran Premio d’Olanda sul tracciato di Zandvoort del 21-23 agosto 2026, quindi, sarà palcoscenico di un fine settimana con la Sprint Race (per la prima volta nella propria storia) e, proprio per questo motivo, si era fatto scappare il post per sancirne l’ufficialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, svelate per errore le sedi delle 6 Sprint Race del 2026!