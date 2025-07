F1 promossi e bocciati GP Belgio 2025 Piastri che lectio magistralis nell’università di Spa!

Il Gran Premio del Belgio 2025 è stato vinto da Oscar Piastri, che ha condotto la doppietta McLaren tirando un vigoroso uno-due al compagno di squadra Lando Norris, ricacciato a -16 in campionato e battuto su tutta la linea. Chi sono, dunque, promossi e bocciati dell’appuntamento? PROMOSSI. PIASTRI Oscar (McLaren) – Conscio di cosa andava fatto per vincere, lo esegue nel migliore dei modi. Chirurgico e spietato nello sfruttare un’incertezza del compagno di squadra, effettua il sorpasso che gli vale la testa. Poi è abile a gestire la mescola media, portando letteralmente a scuola il compagno di squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, promossi e bocciati GP Belgio 2025. Piastri, che lectio magistralis nell’università di Spa!

In questa notizia si parla di: promossi - piastri - bocciati - belgio

F1, promossi e bocciati GP Miami 2025. Piastri, Russell e Albon granitici. Ferrari cola a picco - Il Gran Premio di Miami si è concluso con una doppietta della McLaren, autrice di una prestazione superlativa.

F1, promossi e bocciati GP Gran Bretagna. Piastri e Leclerc ‘respinti’ eccellenti. Hülkenberg si consacra - Il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 passerà alla storia per tante ragioni, soprattutto per essere stata una gara da ricordare.

F1, promossi e bocciati GP Belgio 2025. Piastri, che lectio magistralis nell’università di Spa!; F1, promossi e bocciati GP Gran Bretagna. Piastri e Leclerc ‘respinti’ eccellenti. Hülkenberg si consacra; Le pagelle del Gp del Belgio: Piastri è la perfezione, per Hamilton un 8 d’orgoglio.

GP Belgio, pagelle: Piastri maestoso, Norris perde il passo - Piastri vince il GP del Belgio 2025, superando Norris già sul primo giro e consolidando un nuovo vantaggio ed eccelle nelle nostre pagelle. Come scrive f1world.it

Le pagelle del Gp del Belgio: Piastri è la perfezione, per Hamilton un 8 d’orgoglio - Che sia in qualifica che in gara s’inserisce a petto in fuori fra i giganti. Si legge su repubblica.it