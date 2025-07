F1 piace la Ferrari vista in Belgio Tutto giusto per il Cavallino Rampante che ora guarda a Budapest

La Ferrari esce bene dal Gran Premio del Belgio 2025, soprattutto grazie a Charles Leclerc, che ha sfruttato al massimo il potenziale a diposizione. Il quarto posto nella Sprint e soprattutto il terzo nel GP tratteggiano i contorni di un pilota capace di essere il migliore dietro alle stratosferiche McLaren, ponendosi allo stesso livello di Max Verstappen. Gli ultimi aggiornamenti hanno consentito alla Scuderia di Maranello di sovrastare la Mercedes sul piano prestazionale e di raggiungere il livello del giĂ citato olandese, almeno con chi riesce a esprimersi al meglio a bordo della SF-25. Non si tratta di un conseguimento da poco, considerando come a inizio stagione le Rosse fossero sovente relegate al ruolo di “quarta forza”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, piace la Ferrari vista in Belgio. Tutto giusto per il Cavallino Rampante, che ora guarda a Budapest

