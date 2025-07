F1 | il successo al botteghino e il traguardo di Brad Pitt in due mesi

successo al botteghino e risultati record per f1: the movie. Il film ad alta tensione di Joseph Kosinski, F1: The Movie, ha riscosso un enorme successo nelle sale cinematografiche, superando rapidamente traguardi importanti in meno di sei settimane. La pellicola, interpretata da Brad Pitt insieme a Kerry Condon, Javier Bardem e Damson Idris, si inserisce nel contesto del mondo delle corse di Formula Uno, offrendo una narrazione coinvolgente di un ritorno alle scene. performance al box office e dati economici. Dopo il suo debutto mondiale negli Stati Uniti il 27 giugno 2025, F1: The Movie ha continuato a catturare l’interesse del pubblico nonostante la forte concorrenza di altri grandi titoli estivi come Jurassic World Rebirth e Superman. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - F1: il successo al botteghino e il traguardo di Brad Pitt in due mesi

