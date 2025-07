Per essere un film con Brad Pitt, che non lega sempre il proprio nome ai blockbuster, F1 ha guadagnato globalmente una cifra ragguardevole, considerato il fatto che è ancora in sala. A superarlo è soltanto World War Z. Andiamo a vedere quali altri titoli con l'attore hanno fatto faville al botteghino. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - F1: Il Film è il secondo maggiore incasso mondiale di un film con Brad Pitt, andiamo a scoprire gli altri nove