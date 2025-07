La Ferrari saluta le Ardenne e si prepara per l’ultima tappa prima delle tanto attese vacanze estive. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, si correrĂ il Gran Premio di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025 (poi “rompete le righe” fino a fine agosto quando si tornerĂ in azione con il Gran Premio d’Olanda in quel di Zandvoort), un weekend che dirĂ molto per quanto riguarda il presente e, soprattutto, il futuro. Non tanto sulle McLaren, che proseguiranno nel loro duello per il titolo e nel loro dominio tecnico con una MCL39 sensazionale, quanto piuttosto sulla scuderia di Maranello. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “A Budapest dobbiamo continuare a spingere. Battere le McLaren è possibile”