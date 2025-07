F1 | a Spa vince Piastri fra gli alti e bassi di Hamilton e Antonelli

Un vecchio e un bambino si presero per mano e andarono insieme incontro alla sera, la polvere rossa si alzava lontano e il sole brillava di luce non vera.nelle parole del Maestro Guccini che aprono l'eterna: "Il vecchio e il bambino" c'è molto del momento che stanno vivendo Lewis Hamilton, il vecchio, e Kimi Antonelli, il bambino. A Spa è stato Oscar Piastri a dare una discreta spallata al suo compagno di squadra Lando Norris, in versione "blando" nonostante partisse dalla pole. La direzione di gara ha usato una cautela forse eccessiva nel dare il via alla gara dopo il classico acquazzone delle tre del pomeriggio.

