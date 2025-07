ArriverĂ in streaming su Disney+ tra qualche giorno la nuova serie animata del MCU e online sono state svelate le prime immagini e alcune anticipazioni. DebutterĂ in streaming l'1° agosto 2025 la nuova serie Disney+ intitolata Eyes of Wakanda, presentata in anteprima al Festival Internazionale dell'Animazione di Annecy. Online è stato ora svelato il cast dei doppiatori in lingua originale e il trailer del progetto, composto da quattro episodi. Cosa mostra il trailer della serie Marvel Il trailer italiano di Eyes of Wakanda introduce i protagonisti della storia e regala qualche anticipazione delle spettacolari imprese al centro delle puntate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Eyes of Wakanda: svelati il cast di doppiatori e il trailer italiano della serie Marvel