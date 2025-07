Eyes of Wakanda | il nuovo trailer introduce l’Iron Fist del MCU

Dopo l’entusiasmante presentazione al Festival Internazionale del Film d’Animazione di Annecy il mese scorso, Eyes of Wakanda della Marvel Animation sarà disponibile per i fan su Disney+ prima del previsto. Come abbiamo riportato la scorsa settimana, la nuovissima serie, composta da quattro episodi, debutterà il 1° agosto. L’annuncio ufficiale è accompagnato da un nuovo trailer mozzafiato e da una serie di poster dei personaggi, uno dei quali ci presenta il primo Iron Fist dell’MCU. In precedenza,  Finn Jones ha interpretato Danny Rand alias Iron Fist nella serie TV Iron Fist di Netflix, ma questa è la prima volta che vediamo un protettore di K’un-Lun nella Sacra Linea Temporale, ovvero Terra-616. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

