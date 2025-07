Ex Ilva si è dimesso il sindaco di Tarano Bitetti | contestato in Comune dai cittadini

Nel corso di un'assemblea al Comune, indetta proprio per aprire un dialogo tra l'amministrazione di Taranto e queste realtà in vista del voto sulla decarbonizzazione dell'impianto, i contestatori avrebbero occupato Palazzo di Città impendendo al sindaco di uscire. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ex Ilva, si è dimesso il sindaco di Tarano Bitetti: contestato in Comune dai cittadini

Tavolo ex Ilva al Comune, Casartigiani: «Bene l’iniziativa del sindaco. Ora coinvolgere tutta la città e varare una legge speciale per Taranto» - Tarantini Time Quotidiano La provincia ionica necessita dell’istituzione urgente di una Legge Speciale per Taranto, ovvero un provvedimento straordinario che fornisca strumenti concreti per il mantenimento economico e sociale della città nella fase di transizione.

Ex Ilva, Emiliano: “Regione ha sostenuto richiesta di rinvio Comune di Taranto" - “ La Regione ha sostenuto la richiesta di rinvio del Comune di Taranto. Quindi ci rivedremo nella data fissata per ricominciare il lavoro e trovare la soluzione migliore ”.

Ex Ilva, ecco l’Aia: l’impianto potrà continuare a produrre 6 milioni di tonnellate di acciaio. Urso: «Ora il rigassificatore, ma tocca al Comune di Taranto» - «Taranto continuerà , lo stabilimento è salvo ». È l’annuncio trionfale con cui Adolfo Urso, parlando al congresso della Cisl, ha comunicato il rilascio dell’Aia per l’ex Ilva.

Si è dimesso il sindaco di Taranto Piero Bitetti, eletto neanche due mesi fa - Per motivi a suo dire di «inagibilità politica», dopo che è stato contestato da comitati civici e ambientalisti sul piano per la vendita dell'ex ILVA ... Scrive ilpost.it