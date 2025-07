Ex Ilva si dimette il sindaco di Taranto Piero Bitetti

Pietro Bitetti si è dimesso dalla carica di sindaco di Taranto dopo una riunione in Comune sull’ ex Ilva, in vista del Consiglio comunale in programma il prossimo 30 luglio, per ‘inagibilità politica”. È quanto si apprende da fonti della coalizione che lo sostiene. Bitetti è stato contestato da cittadini e associazioni all’esterno del Comune dopo la riunione sull’ex Ilva. Bitetti è stato eletto lo scorso mese di giugno, battendo al ballottaggio Fracesco Tacente della coalizione di centrodestra Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ex Ilva, si dimette il sindaco di Taranto Piero Bitetti

In questa notizia si parla di: bitetti - ilva - sindaco - taranto

Incendio ex Ilva, Bitetti: “Pronti a guidare con determinazione una transizione coraggiosa e irreversibile” - Tarantini Time Quotidiano Se qualcuno pensa che la Taranto dei prossimi dieci anni sarà identica a quella attuale, si sbaglia di grosso.

Perché Bitetti, il nuovo sindaco di sinistra di Taranto, non è un guaio per Ilva - Taranto è la più grande città al ballottaggio, con i suoi 180 mila abitanti. In altri tempi, quando era anche la più importante città industriale del Mezzogiorno, il risultato avrebbe interessato l.

Ex Ilva, Bitetti: “No ai ricatti, sì alla nazionalizzazione” - Tarantini Time Quotidiano Le dichiarazioni del Ministro Urso confermano ancora una volta l’impostazione distorta con cui si sta affrontando una vicenda che riguarda il futuro di una comunità intera.

Clamoroso a Taranto: si dimette il sindaco Piero Bitetti, contestato e minacciato da un gruppo di ambientalisti durante un'assemblea sull’ex Ilva Vai su X

INTERVISTA AL sindaco di Taranto Piero Bitetti in merito all'ex Ilva. Al centro Accordo di Programma, Aia e il futuro della fabbrica. "Obiettivo? Decarbonizzazione" Vai su Facebook

Ex Ilva, il sindaco di Taranto Piero Bitetti si è dimesso; “Minacce dagli attivisti dopo incontro sul caso Ilva”: si dimette il sindaco di Taranto Piero…; Ex Ilva, si dimette sindaco di Taranto Piero Bitetti assediato in Comune: “Anche minacce di morte”.

Ex Ilva, il sindaco di Taranto Piero Bitetti si è dimesso - Il sindaco, in particolare, si è dimesso dopo le contestazioni ricevute proprio in queste ore nel corso dell'assemblea con le associazioni ambientaliste sulla questione dell'ex Ilva ... tg24.sky.it scrive

Taranto, assedio degli ambientalisti contro l’ex Ilva. Momenti di tensione in municipio: il sindaco si dimette - Piero Bitetti è stato avvicinato da un gruppo di attivisti contrari al progetto di decarbonizzazione delle ex acciaierie, proposto dal governo e del vertice al Mimit ... Da quotidiano.net