Ex Ilva parla Emiliano | Non decidono le vittime dal consiglio spero arrivi l?ok all?intesa

È la settimana in cui il Consiglio comunale (giorno 30) deve votare sull?accordo di programma per la decarbonizzazione dell?ex Ilva di Taranto e in cui al ministero delle. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ex Ilva, parla Emiliano: «Non decidono le vittime, dal consiglio spero arrivi l?ok all?intesa»

In questa notizia si parla di: ilva - consiglio - parla - emiliano

Consiglio di Stato annulla appalto ex Ilva: gara da rifare per l'impianto di preridotto - Il Consiglio di Stato ha confermato l'annullamento dell'aggiudicazione a favore di Paul Wurth Italia Spa (società del gruppo SMS) dell'appalto per la realizzazione nell'area dell'ex Ilva di Taranto di un impianto per la produzione del cosiddetto preridotto (Direct Reduced Iron), una sorta di acciaio green, da due milioni di tonnellate annue, del valore di circa un miliardo di euro.

Ex Ilva, Consiglio di Stato annulla gara su acciaio green da 1 miliardo - ROMA, 17 MAG – Il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento dell’aggiudicazione a favore di Paul Wurth Italia Spa (società del gruppo SMS) dell’appalto per la realizzazione nell’area dell’ex Ilva di Taranto di un impianto per la produzione del cosiddetto preridotto (Direct Reduced Iron), una sorta di acciaio green, da due milioni di tonnellate annue,.

Ex Ilva,Consiglio di Stato annulla gara - 22.00 Il Consiglio di Stato ha confermato l' annullamento dell'aggiudicazione a favore di Paul Wurth Italia SpA-SMS group dell'appalto per la realizzazione, nell'area dell'ex Ilva di Taranto, di un impianto per la produzione di preridotto (Direct Reduced Iron),un tipo di acciaio green, da 2 milioni di tonnellate annue,del valore di circa 1 miliardo di euro.

Per una vita michele Emiliano ha combattuto presidenti del consiglio, segretari di partito, @matteorenzi, @CarloCalenda, e tutti quelli che volevano decidere sulla Puglia al posto suo. Ora invece ha cambiato idea e non vuole più chiudere Ilva, sapete perché? Vai su X

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha partecipato al consiglio di fabbrica convocato da Fim, Fiom e Uilm, con le rispettive RSU a conclusione di tre giornate di assemblee con i lavoratori, svoltosi questa mattina nella sede dell’ex Ilva di Tarant Vai su Facebook

Emiliano: Il consiglio comunale di Taranto dia l'ok alla firma dell'accordo sull'ex Ilva; EX ILVA-TARANTO/ Emiliano: il Consiglio comunale dica Sì all'Accordo di Programma; Ex Ilva, Emiliano: Sindacato chiede continuità produttiva nel rispetto dell'occupazione e della salute.

Emiliano: "Il consiglio comunale di Taranto dia l'ok alla firma dell'accordo sull'ex Ilva - "Tutto il sindacato, tutte le componenti, ha una posizione identica a quella della regione Puglia e quindi noi ci auguriamo che il consiglio comunale ci consenta di procedere alla firma dell'accordo d ... Lo riporta rainews.it

Per Emiliano un ruolo nella partita Ilva: l’ipotesi che mette d’accordo governo e Pd (con vista sulle Regionali) - Al governo non dispiacerebbe perché sarebbe una sorta di lascia passare in vista dell’accordo di programma su Ilva e per il Pd vorrebbe dire sciogliere un rebus, inaspettato e complicato, in vista del ... Come scrive ilfattoquotidiano.it