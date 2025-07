Ex Ilva domani tavolo al Mimit con le associazioni dell' indotto

"Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del Ministro Adolfo Urso, ha convocato per domani, martedì 29 luglio alle ore 13, un incontro di aggiornamento con le associazioni d'impresa di Taranto e le rappresentanze datoriali dell' indotto ex Ilva ". E' quanto si legge in una nota diffusa dal Mimit. "La riunione, che si svolgerĂ da remoto, approfondirĂ lo stato delle imprese dell'indotto, nonchĂ© le possibili ricadute del piano di piena decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico di Taranto, in vista dell'incontro conclusivo per la definizione dell' Accordo di programma interistituzionale previsto per giovedì 31 luglio al Mimit", conclude la nota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ex Ilva, domani tavolo al Mimit con le associazioni dell'indotto

Ex Ilva, domani tavolo al Mimit con le associazioni dell'indotto - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del Ministro Adolfo Urso, ha convocato per domani, martedì 29 luglio alle ore 13, un incontro di aggiornamento con le associazioni d'impresa di Taranto e le rappresentanze datoriali dell' indotto ex Ilva.

