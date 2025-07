Ex Gkn | è nato il Consorzio industriale della Piana Fiorentina Gli enti che hanno sottoscritto l’atto

E' stato sottoscritto oggi, 28 luglio 2025, a Firenze l'atto di costituzione del Consorzio di sviluppo industriale della Piana fiorentina, nato per tentare una reindustrializzazione della ex Gkn di Campi Bisenzio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ex Gkn: è nato il Consorzio industriale della Piana Fiorentina. Gli enti che hanno sottoscritto l’atto

