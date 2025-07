Ex Gkn agosto caldo Consorzio industriale | oggi la firma dal notaio Ma incombe lo sgombero

È il giorno del Consorzio di sviluppo industriale della Piana Fiorentina. Stamani davanti al notaio sarà siglata formalmente la nascita dell'ente pubblico così come previsto dalla legge 52025 della Regione Toscana, legge ispirata dalla crisi dell'ex Gkn di Campi Bisenzio. Un passo in avanti per provare a salvare il sito industriale di viale Fratelli Cervi a Campi, inattivo ormai da quattro anni, e ricreare posti di lavoro. Dove un tempo si costruivano semiassi e altri componenti per auto oggi c'è il presidio operaio permanente, "simbolo di lotta e resistenza per il diritto al lavoro e contro la speculazione immobiliare" secondo il Collettivo di Fabbrica ex Gkn che per agosto chiama a raccolta tutti i 'solidali'.

Sora, un milione di euro dal consorzio industriale per una nuova strada in loc. Ferrazza - Il Commissario straordinario del Consorzio Industriale del Lazio ha deliberato un finanziamento di un milione di euro in favore dell’area industriale situata presso il comune di Sora, per realizzare una nuova arteria stradale in località via Ferrazza, a confine con il Comune di Broccostella.

"Una scelta che cambia volto alla città ": Viterbo può accedere al consorzio industriale del Lazio - Un appello corale da FdI,Lega e Per il Bene Comune: far entrare al più presto anche Viterbo nel Consorzio industriale unico regionale del Lazio.

