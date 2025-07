Claudia Adamo è morta domenica 27 luglio all’età di 51 anni, dopo una lunga battaglia contro una malattia oncologica che l’aveva colpita da tempo. Era responsabile di Rai Meteo per la Direzione Rai Pubblica Utilità ed era molto conosciuta anche per il suo passato a Sky Meteo 24. La notizia ha colpito profondamente colleghi, amici e spettatori. Il decesso della giornalista è stato causato da un tumore aggressivo, la cui natura non è stata resa pubblica. Adamo ha affrontato la malattia con grande riservatezza, ma anche con determinazione, continuando a lavorare fino a che le forze glielo hanno permesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Evento drammatico”. Claudia Adamo, parla l’esperto: la verità sulla malattia della giornalista